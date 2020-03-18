Калуга, , 11:35 — REGNUM Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша подписал постановление о введении на территории региона режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения на территории региона новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV). Данный режим продлится по 30 апреля. Об этом 18 марта сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Постановлением предусматривается временное приостановление проведения на территории области досуговых мероприятий, в том числе в сфере культуры, физкультуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности, публичных и иных массовых мероприятий с численностью участников более 50 человек. Объекты здравоохранения и социальной сферы с круглосуточным пребыванием граждан переводятся в режим карантина. В общеобразовательных организациях введены каникулы до особого распоряжения. В этот же период отменяются занятия в учреждениях дополнительного образования детей, в профессиональных образовательных организациях обучение переводится на удаленный режим. В дошкольных образовательных организациях вводится режим свободного посещения. Министерству здравоохранения области поручено обеспечить приобретение необходимых медикаментов. Региональному министерству труда и социальной защиты совместно с УМВД России по Калужской области поручено обеспечить поэтапное изменение режима функционирования ФГУП «Многофункциональный миграционный центр» вплоть до полной приостановки его деятельности до особого распоряжения.

Работодателям рекомендовано обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением лиц с повышенной температурой, не допускать на рабочее место работников, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции.

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