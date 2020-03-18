Сеул, , 11:33 — REGNUM Исследователи Южной Кореи и Китая объединили усилия для разработки лекарства от коронавируса нового типа. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, в начале марта представители Shanghai Institute of Materia Medica предложили южнокорейским коллегам из Yonsei University Medical School провести совместные клинические испытания препарата, разработанного в Китае.

Соответствующий меморандум был подписан за неделю. Известно, по всему миру проводится около 100 подобных клинических исследований. Более 70 таких исследований проводится в Китае, еще семь — в США.

Отмечается, что в одном из исследований, проводимых представителями США под руководством Национальных институтов здравоохранения и фармацевтических компаний, принимают участие и специалисты из Сеульского государственного университета.

В настоящее время в Южной Корее представителями Korean Society of Infectious Diseases осуществляется только один проект с использованием препарата против СПИДа «Калетра» (Kaletra).