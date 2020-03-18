Ухань, Китай, , 11:26 — REGNUM В городе Хуанган в провинции Хубэй в центральной части Китая, которая стала эпицентром эпидемии COVID-19, больше нет подтвержденных случаев заражения этой инфекцией, сообщает 18 марта агентство Синьхуа.

Хуанган является вторым по численности населения городом Хубэя. Здесь проживает 7,5 млн человек. В нем же было зафиксировано второе после Уханя по величине число заразившихся новым коронавирусом. На конец дня 17 марта в городе насчитывалось 2908 заразившихся и 125 умерших за все время эпидемии.

При этом за прошедшие сутки в провинции был выявлен всего один новый случай заражения, в то время как все больные были выписаны из больниц по выздоровлению и ни одного случая подозрения на заражение больше выявлено не было.