Горно-Алтайск, , 11:23 — REGNUM Глава Республики Алтай Олег Хорохордин ввёл на территории региона режим повышенной готовности. Он объяснил своё решение распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ.

Глава напомнил, что новые случаи заболевания регистрируются ежедневно и, главное, в разных регионах страны. По ситуации на вечер 17 марта заболевшие выявлены в соседних с Алтаем Хакасии и Кемеровской области. В Абакане заболел местный житель, прилетевший из Германии через Москву.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее по домам распустили студентов единственного в Республике Алтай университета. Местным жителям также рекомендовали не ездить не только за границу, но и в соседние регионы.

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