Наньнин, Китай, , 11:21 — REGNUM Крупный автомобильный производитель в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая SAIC-GM-Wuling (SGMW) заявил о намерении бесплатно раздать более 6 млн лицевых масок, сообщает 18 марта агентство Синьхуа.

SGMW, который в 2019 году продал более 1,6 млн автомобилей, переоборудовал одну из своих стерильных мастерских в цех по производству лицевых масок в начале февраля текущего года, когда эпидемия нового коронавируса начала шагать по Китаю. Люди со всей страны могут бесплатно заказать себе маски через специальное приложение компании.

Компания также направила более 12 млн бесплатных масок местным агентствам по контролю и профилактике коронавируса, а также некоторым университетам по всей страны, оптовым поставщиками и дистрибьюторам.

Помимо масок автопроизводитель также переориентировался на производство некоторых технологических изделий вроде автоматизированных машин по выдаче масок, умных мобильных средств измерения температуры и беспилотных дезинфицирующих машин.