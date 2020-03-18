Киев, , 11:23 — REGNUM В Киеве, Харькове и Одессе общественный транспорт не справляется с нагрузкой, возросшей в связи с мерами по предотвращению распространения инфекции COVID-19, сообщают украинские СМИ.

В Киеве после закрытия метро на улицах образовались огромные очереди, маршрутки забиты, люди едут без масок.

В Харькове наблюдается аналогичная картина. Возле метро дежурят наряды полиции, а в наземном транспорте массово нарушается правило, согласно которому в салоне не должно быть более 20 пассажиров.

«Автобусы или проезжают мимо, не останавливаясь, или останавливаются, открывают двери, никто не выходит, и сесть все равно невозможно», — пишут местные СМИ.

В Одессе также отмечается давка в транспорте, люди едут без масок. Во всех городах заметно выросло число автомобилей, образовались пробки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве, Харькове и Днепропетровске до 3 апреля закрыли метро. Местные власти пообещали продублировать маршруты метро наземным транспортом.

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