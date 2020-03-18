Нанкин, Китай, , 11:15 — REGNUM Таможня города Чжэцзяган в провинции Цзянсу на востоке Китая изъяла живых африканских гигантских улиток партии древесины, сообщает 18 марта агентство Синьхуа.

Улитки с агатовым рисунком на раковине принадлежат виду Achatina fulica и прибыли в контейнере с партией древесины из Анголы, сообщили в таможне. Взрослые улитки могут достигать 20 см в длину и считаются одними из самых худших вредителей в тропических и субтропических регионах.

Инвазивные виды животных, которые не характерны для той экосистемы, куда они вторгаются, как правило угрожают сотням видов растений, включая зерновые, деревья и овощи. Кроме того, они могут нести в себе паразитов, что также чревато вредом здоровью людей, которые могут заразиться от них туберкулезом и менингоэнцефалитом и прочими.