Белград, , 11:14 — REGNUM В Сербии число заразившихся коронавирусом увеличилось до 83 человек, сообщает 18 марта министерство здравоохранения республики.

«К 8:00 (10.00 мск) заболевание подтверждено у 83 человек», — сообщили в Минздраве.

Также сообщается, что было проведено около 400 тестов, четверо пациентов находятся на аппаратах искусственного дыхания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Сербии из-за распространения коронавируса ввели в стране комендантский час. Людям старше 65 лет в городах и старше 70 лет — в сельских районах запрещено выходить в публичные места. Запрет начинает действовать 18 марта с 10:00.

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