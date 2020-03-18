Воронеж, , 11:12 — REGNUM Временно исполняющим обязанности ректора Воронежского государственного технического (опорного) университета стал проректор по научной работе Игорь Дроздов. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

«Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации № 20−02−02/45 от 12 марта 2020 г. временное исполнение обязанностей ректора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Воронежский государственный технический университет» с 13 марта 2020 года возложено на Дроздова Игоря Геннадьевича — проректора по научной работе», — говорится в сообщении.

Добавим, что в разделе «Структура и органы управления образовательной организацией» ректором на 18 марта продолжает числиться Сергей Колодяжный, ранее заявивший о сложении полномочий.

Как сообщало ИА REGNUM, ректор ВГТУ Сергей Колодяжный был задержан 2 марта. Позже следователи предъявили ему обвинения в получении взяток на сумму около двух миллионов рублей. Также СК сообщал о возможной причастности руководства вуза к системе откатов — сотрудникам начислялись премии, которые по факту они не получали. Решением суда Колодяжный арестован до 28 апреля.

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