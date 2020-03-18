Черкесск, , 11:12 — REGNUM В Карачаево-Черкесии начались упреждающие работы в целях изключения возможных чрезвычайных ситуаций, вызванных паводком. В республике создаются посты наблюдения для мониторинга уровня воды в реках, сообщили ИА REGNUM 18 марта в пресс-службе регионального управления МЧС.

Всего будет создано 14 стационарных гидрологических постов и еще четыре резервных. Кроме того, в целях предотвращения затоплений территории составлен список зон, где возможен разлив вод. Здесь будут проведены специальные работы, в том числе руслоочистительные и дноуглубительные, а также запланированы создание новых и ремонт старых берегозащитных сооружений.

С учетом того, что снеговые запасы в республике в эту зиму невелики, а на реках нет льда, особой угрозы от паводка специалисты МЧС не прогнозируют.