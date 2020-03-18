Москва, , 11:12 — REGNUM Паника и ажиотажный спрос на фоне эпидемии коронавируса возникает не в результате обилия негативных новостей, а недостатка достоверной информации. Об этом 16 марта заявил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Сергей Беляков на телеканале «Россия 24».

«Плохие новости гораздо быстрее расходятся. Но ведь что порождает такой ажиотаж и иногда даже, может быть, некоторую панику? Это отсутствие информации — не в состоянии оперировать чем-то, что поможет прогнозировать ситуацию», — заявил Беляков.

«Мы такую информацию даём. Вчера все федеральные каналы дали информацию, сегодня этому вопросу уделяем время. Чтобы объяснить гражданам, что нету проблем с запасом продовольствия, нет проблем с завозом этого продовольствия в сети», — подчеркнул он.