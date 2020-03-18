Шанхай, Китай, , 11:10 — REGNUM Суд Шанхая приговорил женщину по фамилии Ли к семи годам тюремного заключения и штрафу в размере 100 тыс. юаней (около $14 287) за контрабанду панцирей панголинов, сообщает агентство Синьхуа.

Шанхайский промежуточный суд №3 провел слушание по делу Ли, которая вместе с подельниками прибыла в Международный аэропорт «Пудун» в Шанхае 26 ноября 2017 года и 18 мая 2018 года с огромным количество подозрительных панцирей панголинов в их багаже без прохождения таможенных процедур. Панцири общим весом 110,45 кг были изъяты у обвиняемых.

Отметим, что после начала эпидемии нового коронавируса Китай принял ряд мер по борьбе с незаконной деятельностью, связанной торговлей и охотой на диких животных, поскольку, как отмечают власти КНР, именно они являются наиболее вероятными носителями вируса.