Екатеринбург, , 11:11 — REGNUM Зараженную коронавирусной инфекцией жительницу Екатеринбурга госпитализировали лишь через четыре дня после ее возвращения из Италии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе свердловского минздрава.

По данным ведомства, женщина вернулась из круиза по Средиземному морю 12 марта.

«16 марта госпитализирована в инфекционное отделение ГКБ №40», — заявляют в минздраве.

Сейчас пациентка находится в отдельном боксе, она изолирована от других пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в регионе ввели режим повышенной готовности. Такие меры ввели для борьбы с распространением коронавируса.

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