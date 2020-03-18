Симферополь, 18 марта 2020, 11:10 — REGNUM Количество участников автопробега мотоциклистов и автолюбителей, посвящённого шестой годовщине воссоединения Крыма с Россией, ограничили в связи с рекомендациями по недопущению распространения нового типа коронавируса. Об этом 18 марта в Симферополе журналистам сообщил представитель байкерского клуба «Ночные волки» Владимир Добрянский.
По его словам, в автопробеге принимает участие чуть менее 50 байкеров.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Симферополе стартовал автопробег мотоциклистов и автолюбителей, посвящённый шестой годовщине воссоединения крымского полуострова с Россией,
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