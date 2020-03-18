Ростов-на-Дону, , 11:08 — REGNUM В Ростовской области в период с 9 по 16 марта 2020 года проверку на коронавирус прошли почти 40 тыс. человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В автомобильных пунктах пропуска проверку прошли 33 тыс. 387 человек, среди которых двое попали к специалистам по подозрению на наличие инфекции COVID-19. В международном аэропорту «Платов» досмотрено более 30 самолётов, 3 тыс. 565 пассажиров и членов экипажа, среди которых двое прошли тест на коронавирус. В морских портах проверку прошли 589 членов экипажа. Опасный диагноз не подтвердился.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в Ростовской области с подозрением на коронавирус были госпитализированы несколько человек. Двое находятся в центральной горбольнице Ростова-на-Дону, ещё один человек — в Шахтах. Ни одного случая заболевания инфекцией COVID-19 на Дону в настоящее время не зафиксировано.

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