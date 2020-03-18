Пекин, , 11:05 — REGNUM В Пекине выявлено 11 новых подтвержденных «импортных» случаев заражения коронавирусом за первую половину дня 18 января, сообщает агентство Синьхуа.

Из них пять случаев приходятся на приезжих из Испании, четыре — из Великобритании, по одному из Бразилии и Люксембурга. Таким образом общее число случаев заражения коронавирусом в Пекине, привнесенных из-за рубежа достигло 54.

В Пекине также выявлено три новых случая подозрения на коронавируса у двоих приехавших из Австрии и одного из Венгрии. Однако, до конца дня это число может вырасти. Местных случаев заражения COVID-19 в Пекине не выявлено.

Отметим, что всего в Пекине зафиксировано 415 местных случаев заражения коронавирусом, из этого числа заражавшихся 373 человека покинули госпитали по выздоровлению.