Тамбов, , 11:03 — REGNUM Режим повышенной готовности в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Тамбовской области вводится с 18 марта, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона. Постановление об этом подписал губернатор Александр Никитин.

В 18 марта на территории Тамбовской области действует запрет на проведение спортивных, зрелищно-развлекательных, публичных и иных массовых мероприятий, в которых участвует более 50 человек.

Также все граждане, приехавшие в регион с территорий, где регистрировались случаи COVID-19, обязаны сообщить об этом на горячую линию управления здравоохранения области по номеру телефона 8 (4752) 45-45-86 , самоизолироваться на 14 дней, а при появлении симптомов ОРВИ оставаться дома и немедленно вызвать врача. Больничные обещают оформить дистанционно, без визита в поликлинику.

Также руководителей всех организаций, предприятий и учреждений обязали усилить дезинфекционный режим и проводить ежедневную профилактическую дезинфекцию, обеспечить возможность обработки рук сотрудникам при входе в организацию и в течение рабочего дня кожными антисептиками, или дезинфицирующими салфетками. Также сотрудникам будут измерять температуру, при выявлении повышенной температуры сотрудников будут отправлять домой.

«В коллективах следует исключить любые корпоративные мероприятия на период эпидемиологически неблагоприятной обстановки. Следует воздержаться от зарубежных командировок в страны, где зарегистрированы случаи COVID-19», — уточнили в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 17 марта, стало известно о том, что на территории Тамбовской области выявлен один заболевший коронавирусной инфекцией — это женщина 27 лет, недавно вернувшаяся из Италии. В регионе создан штаб по предупреждению завоза и распространения в области новой коронавирусной инфекции, который возглавил губернатор.