Нур-Султан, , 11:02 — REGNUM Переход на дистанционную форму работы в Казахстане никак не отразится на заработной плате. Об этом 18 марта заявил министр труда и социальной защиты населения республики Биржан Нурымбетов на брифинге.

По его словам, заработные платы сохранятся и в частном и в государственном секторах, независимо от формы собственности. Глава агентства по делам государственной службы Анар Жаилганова подтвердила эту информацию.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил перевести на дистанционную работу 70% сотрудников государственного и квазигосударственного секторов.

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