Москва, , 11:00 — REGNUM Период резко возросшего спроса на ряд продуктов первой необходимости на фоне эпидемии коронавируса оказался в Москве и Московской области краткосрочным явлением. Об этом 16 марта заявил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Сергей Беляков на телеканале «Россия 24».

«Вчера объехали все распределительные центры, которые снабжают продуктами все магазины в Москве, которые находятся в Московской области, в регионе, где испытывается повышенный спрос. Но при этом мы сегодня и вчера вечером фиксируем постепенное затухание этого ажиотажного спроса. Это значит, что население начинает более рационально относиться», — заявил Беляков.