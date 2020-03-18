Москва, , 10:53 — REGNUM В медицинском комплексе в посёлке Коммунарка в Москве находятся 408 человек, 37 из них — с подтвержденным коронавирусом. Об этом 18 марта заявили в оперативном штабе столицы по коронавирусу.

Отмечается, что ни одного пациента с тяжелой формой заболевания нет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-мэр Москвы Анастасия Ракова сообщила, что пациенты, сбежавшие из медицинского комплекса в Коммунарке, найдены. Их лечение будет продолжено.

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