Магас, , 10:51 — REGNUM В Ингушетии состоялась памятная церемония гашения почтовой марки, выпущенной по случаю 250-летнего юбилея вхождения Ингушетии в состав России. Мероприятие прошло 17 марта в центре культурного развития в городе Магасе, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Марка номиналом 50 рублей, на которой изображен герб республики, выпущена тиражом 120 тыс. экземпляров. Она предназначена для отправки корреспонденции по всем странам. В дополнение к марке были выпущены специальные конверты первого дня, а также изготовлены штемпели специального гашения. Их используют в Москве, Ставрополе и столице Ингушетии.

В церемонии гашении участвовали глава республики Махмуд-Али Калиматов и директор макрорегиона Северный Кавказ «Почты России» Сергей Муратов. Как отметил ингушский лидер, с появлением марки Ингушетия станет более узнаваемой и в России, и в мире.

Напомним, вчера, 17 марта, в Ингушетии отмечали 250-летие единения с Россией. Из-за коронавируса масштабные мероприятия, запланированные на этот день, были перенесены на более поздний срок.

Читайте также: В Ингушетии отметили 250-летие единения с Россией