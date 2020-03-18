Воронеж, , 10:49 — REGNUM Обработка городского общественного транспорта дезинфицирующими средствами началась в Воронеже, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

«По поручению главы города Вадима Кстенина в целях минимизации проникновения и распространения вирусных заболеваний в городском общественном транспорте начались мероприятия по обработке салонов автобусов. Профилактическая дезинфекция проводится всеми перевозчиками по мере поступления в распоряжение дезинфицирующих средств ежедневно перед выпуском подвижного состава на линию», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Салоны не только проветривают и моют, но и обрабатывают специальными средствами для дезинфекции — обработке подлежат ручки дверей, поручни, подлокотники кресел, пластмассовые части спинок сидений.

«Также в течение дня во время пребывания транспортных средств на конечных остановках их салоны протираются дезинфицирующими салфетками. Отчеты о проделанной профилактической работе перевозчики направляют в городское управление транспорта. Кроме того, каждый день перед выходом на маршрут водители проходят плановый медицинский осмотр», — уточнили в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, региональные власти рекомендовали главе Воронежа ввести на территории города режим повышенной готовности в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции.