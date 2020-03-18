Ташкент, , 10:49 — REGNUM В Узбекистане приостановят все туристические мероприятия для профилактики коронавируса, сообщили 18 марта в пресс-службе Государственного комитета по развитию туризма.

Специальная комиссия правительства Узбекистана рекомендовала туристическим компаниям, общественным организациям и промышленным предприятиям отменить все мероприятия, связанные с развитием туризма из-за распространения коронавируса.

Кроме того, в республике также приостановят все международные мероприятия, спортивные соревнования, спектакли, концерты и кинопоказы.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 18 марта 2020 года в Узбекистане зарегистрировано 13 случаев заражения коронавирусом. Власти республики приостановили воздушное и автомобильное сообщение со всеми странами.

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