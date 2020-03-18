Ростов-на-Дону, , 10:48 — REGNUM Ростовские власти опровергли появившуюся информацию об ажиотаже на продукты питания из-за угроза распространения инфекции COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

Специалисты проинспектировали десятки значимых торговых объектов областного центра. Рост спроса на отдельные продукты питания есть, но он незначительный. При этом дефицита продуктов питания не наблюдается.

«17 марта 2020 года мы провели мониторинг цен на социально значимые товары первой необходимости в 67 торговых объектах города, в том числе — в сетевых гипермаркетах розничных торговых сетей. В ходе мероприятий установлено, что наблюдается повышенный спрос на товары длительного хранения», — отметил глава городского управления торговли и бытового обслуживания Константин Тихонов.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в Ростове-на-Дону в дефиците оказались медицинские маски, которых в продаже практически нет. При этом случаев заболевания коронавирусом в Ростовской области не зафиксировано. Однако в регионе введён режим повышенной готовности.

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