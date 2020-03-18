Москва, , 10:48 — REGNUM Большинство граждан РФ (90%) уверены в правильности принятии решения о воссоединении Крыма с Россией. Это число не изменилось за шесть лет после воссоединения, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Также положительно оценивают воссоединение Крыма с Россией абсолютное большинство жителей Республики Крым (93%) и Севастополя (90%).

Спустя шесть лет видят больше пользы от вхождения Крыма в состав РФ 71% опрошенных. Каждый второй житель России (49%) воспринимает Крым как «исконно русскую землю».

Опрос проведен 14 марта 2020 года по заказу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ). В опросе приняли участие 1600 граждан РФ. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта отмечается День воссоединения Крыма с Россией. Полуостров вошел в состав России в 2014 году.

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