Уфа, , 10:51 — REGNUM Колл-центр для консультаций граждан по вопросам обеспечения жизнедеятельности в условиях распространения коронавируса начнет работу в Уфе. Об этом 18 марта сообщает пресс-служба городской администрации.

По сообщению пресс-службы ведомства, колл-центр начнет работу в 12:00 часов 18 марта и будет работать круглосуточно. Единый номер телефона колл-центра — 8 — 800 — 250 — 56 — 04. На звонки будут отвечать специалисты потребительского рынка, туризма, образования, здравоохранения, представители правоохранительных органов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что с 18 марта в Башкирии введен режим повышенной готовности в связи с угрозой возможного распространения коронавируса.

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