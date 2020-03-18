Симферополь, 18 марта 2020, 10:47 — REGNUM В центре Симферополя стартовал большой автопробег мотоциклистов и автолюбителей, посвящённый шестой годовщине воссоединения крымского полуострова с Россией, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
В мероприятии участвуют байкеры из Москвы, Новороссийска, Звенигорода, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону.
Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта в международном аэропорту Симферополь открылась выставка работ одарённых школьников, посвящённая шестой годовщине Крымской весны.
Читайте ранее в этом сюжете: В аэропорту Симферополя открыли выставку в честь Крымской весны