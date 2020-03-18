Симферополь, , 10:47 — REGNUM В центре Симферополя стартовал большой автопробег мотоциклистов и автолюбителей, посвящённый шестой годовщине воссоединения крымского полуострова с Россией, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Крым развивается, и мы показываем всему миру, что мы живём и радуемся жизни. Главная идея напомнить о том, что воссоединение Крыма с Россией — знаковое событие», — сказал журналистам представитель «Ночных волков» Владимир Добрянский.

В мероприятии участвуют байкеры из Москвы, Новороссийска, Звенигорода, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта в международном аэропорту Симферополь открылась выставка работ одарённых школьников, посвящённая шестой годовщине Крымской весны.

Читайте ранее в этом сюжете: В аэропорту Симферополя открыли выставку в честь Крымской весны