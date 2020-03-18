Тайбэй, , 10:44 — REGNUM Министр здравоохранения Тайваня Чэнь Ши Чун подтвердил 23 новых случая заражения коронавирусом, об этом 18 марта он сообщил во время пресс-конференции в Тайбее.

Таким образом, число инфицированных достигло 100 человек. Высокопоставленный чиновник отметил, что из 23 новых случаев, 19 были привезены из Европейского союза.

Напомним, вспышка коронавируса была зафиксирована в китайском Ухане в декабре 2019 года. На текущий момент инфекция распространилась на большинство стран мира. От нее скончались около 7 тыс. человек.

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