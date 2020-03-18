Санкт-Петербург, , 10:45 — REGNUM Авиарейсы из Петербурга во все европейские страны отменены, соответствующая информация размещена на электронном табло международного аэропорта.

В связи с угрозой распространения нового вида коронавируса, большинство вылетов в европейские страны отменены, кроме этого, улететь из Петербурга также невозможно в Азию, в том числе в страны СНГ.

Также не состоится ряд рейсов в Москву.

Согласно онлайн-табло, утренние вылеты самолетов авиакомпаний «Аэрофлот» и «Россия» в столицу отменены. Речь идет только о рейсах, которые должны были вылетать в 05:45 и 05:50 мск.

Читайте ранее в этом сюжете: В «Пулково» дезинфицируют самолеты из-за коронавируса