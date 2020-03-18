Волгоград, 18 марта 2020, 10:39 — REGNUM Ветерану Великой Отечественной войны, участнику Сталинградской битвы, президенту клуба «Сталинград» Владимиру Турову 18 марта исполнилось 100 лет. С праздником его поздравил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, сообщает пресс-служба администрации региона.
Владимир Туров ушёл на фронт в августе 1941 года, освобождал десятки городов на Западном фронте, Северо-Кавказском, День Победы встретил в Германии. Уволился из армии в 1962 году в звании полковника. Ветеран до сих пор ведёт масштабную патриотическую работу с молодёжью — возглавляет Волгоградскую городскую общественно-патриотическую организацию «Клуб «Сталинград», которая курирует работу 32 школьных патриотических кружков.
Поздравление защитнику Сталинграда направил президент РФ Владимир Путин. В качестве памятного сувенира глава региона Андрей Бочаров подарил юбиляру шахматы.