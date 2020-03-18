Кишинёв, , 10:35 — REGNUM В Молдавии зарегистрирован первый случай смерти из-за коронавируса, заявила 18 марта министр здравоохранения республики Виорика Думбрэвяну.

По ее словам, умерла 60-летняя пациентка, которая находилась в Республиканской больнице с коронавирусом.

«На данный момент в Молдавии 67 человек с подозрением на коронавирус, из них 14 — дети», — сказала она на брифинге.

Как сообщало ИА REGNUM, в Молдавии 16 марта подтвердили еще шесть новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.

При этом в республике зафиксирован первый случай выздоровления пациента, больного коронавирусом нового типа. Женщина, которой ранее диагностировали COVID-19, прошла два лабораторных теста, которые показали, что она здорова.

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