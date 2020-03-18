Петропавловск-Камчатский, , 10:44 — REGNUM Сивуч на Камчатке ограбил возвращающееся с путины рыболовное судно, а затем скрылся с «места преступления». Проделки морского воришки снял на видео один из членов экипажа.

Читайте также: На Камчатке сивуч попался на краже рыбы в рыболовецком колхозе

Видео разместило ИА Кам-24.

На записи видно, как сивуч переваливается через борт судна, приближается к рыбе и начинает есть. Один из моряков пытается прогнать животное, поливая его из шланга. Слышно, как моряк говорит: «Вася, тут поливают, беги! Беги, Вася, тут поливает злой моряк».

С помощью шланга сивуча удалось прогнать, большого урона улову он не нанёс и сбежал обратно в море.

Как сообщало ИА REGNUM, это уже не первый случай, когда сивучи воруют рыбу у рыбаков. В ноябре 2019 года такой же воришка забрался на рыболовное судно и спокойно приступил к трапезе.