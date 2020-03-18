Екатеринбург, , 10:41 — REGNUM Министерство здравоохранения Свердловской области не получало сведений о новых случаях заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь ведомства Константин Шестаков.

«На данный момент информация из Роспотребнадзора о новых подтверждённых случаях в минздрав не поступала», — сказал Шестаков.

Ранее местные журналисты заявляли со ссылкой на источник в Роспотребнадзоре о ещё пяти случаях заражения коронавирусной инфекцией.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе ввели режим повышенной готовности. Пока официально подтверждён только один случай заражения COVID-19.

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