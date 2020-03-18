Лондон, , 10:38 — REGNUM Европейский кинопрокат сильно пострадал из-за ситуации с распространением коронавируса, показав серьезное падение по сборам после объявления пандемии. Об этом сообщило издание о киноиндустрии Нollywoodreporter.

Падение выручки в Великобритании и Германии относительно предыдущей недели стало огромным. В Великобритании произошло двукратное сокращение кассовых сборов, а Германия потеряла 75% сборов от показателей предыдущих недель.

Как прогнозируют журналисты издания, ситуация может еще ухудшиться, так как в европейских странах вводятся ограничительные меры на массовые мероприятия, а также запрещается ходить в театры, рестораны и прочие досуговые учреждения, включая кинотеатры.

Во Франции, Испании и Италии основное количество кинотеатров уже закрыто, а в тех, что еще остались открытыми, киносеансы проходят при полупустых залах.

В целом снижение посещаемости кинотеатров за первую половину марта по отношению к аналогичному периоду 2019 года оценивается в 60%. В 2019 году было продано более 18 млн билетов, тогда как в текущем году всего 7,3 млн.