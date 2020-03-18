Ташкент, , 10:28 — REGNUM Спецрейс авиакомпании «Аэрофлот» доставит из Ташкента в Москву 282 граждан России. Об этом сообщили 18 марта в посольстве РФ в Узбекистане.

По данным дипломатического ведомства, спецрейс вылетел в 7:00 (5:00 мск). Ранее сообщалось, что рейс «Аэрофлота» 18 марта запускается в первую очередь для пассажиров, которые купили билеты на 16, 17 и 18 марта.

Напомним, Узбекистан закрыл воздушное и автодорожное сообщение со всеми странами для профилактики коронавируса. В республике обнаружено 13 случаев заражения.

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