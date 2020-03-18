Уфа, , 10:29 — REGNUM Режим повышенной готовности из-за угрозы коронавируса введен в Башкирии. Соответствующий указ подписал глава республики Радий Хабиров, 18 марта сообщает пресс-служба главы республики.

По сообщению пресс-службы ведомства, режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса вводится в Башкирии с 18 марта.

По словам Радия Хабирова, Россия расположена между двумя полюсами, где распространена эпидемия этого вируса. Основной источник заражения идет в Россию из-за рубежа. И хотя в Башкирии нет инфицированных граждан, в республике работает международный аэропорт, проходят две федеральные трассы и зафиксирована высокая степень миграции. Именно поэтому необходимо подстраховаться.

Радий Хабиров отметил, что данная ситуация является рабочей.

Отмечается, что во время режима повышенной готовности оперативный штаб будет работать круглосуточно. Кроме этого, будут тотально обследованы все приехавшие в Башкирию граждане.

В соответствии с подписанным указом на территории Башкирии отменяются либо переносятся все мероприятия с количеством участников более 250 человек или с участием иностранных граждан.

В детских садах, школах, вузах и других соцучреждениях вводится карантин, во время которого будет ограничен пропускной режим. Кроме этого, в этих учреждениях будет осуществляться ежедневная дезинфекция.

Отмечается, что в школах будут продлены каникулы до 6 апреля.

Радий Хабиров поручил республиканскому министерству образования и науки подготовить педагогов к вариантам дистанционного обучения. Студенты вузов и ссузов будут также переведены на дистанционный режим обучения.