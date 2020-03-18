Южно-Сахалинск, , 10:28 — REGNUM Режим повышенной готовности ввели власти Сахалинской области в связи с коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Решение было принято в среду, 18 марта, на заседании оперативного штаба по профилактике коронавируса, которое провёл председатель островного правительства Алексей Белик.

В островном регионе ограничено сообщение с Японией и Южной Кореей, усиливается контроль в аэропортах и морских портах. Пассажиры, прибывшие из стран, где зафиксирован коронавирус, помещаются под карантин.

Всем сахалинцам и курильчанам с признаками простуды предписано оставаться дома и исключить контакты с родными и близкими. В поликлиниках пациентам выдают комплекты масок.

На островах проводится тотальная дезинфекция в школах, детсадах, прочих учреждениях с массовым пребыванием людей.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия ужесточает меры противодействия коронавирусу.