Москва, , 10:21 — REGNUM Депутат Московской городской думы Дарья Беседина («Яблоко») не смогла участвовать в заседании законодательного собрания столицы из-за угрозы коронавируса. Об этом объявили на заседании МГД 18 марта, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В начале мероприятия председатель столичного парламента Алексей Шапошников сообщил, что Беседина заблаговременно уведомила, что не сможет участвовать в заседании. На данный момент депутат сдала тест на коронавирус и дожидается его результатов.

В ответ депутат МГД Михаил Тимонов («Справедливая Россия») предложил всем депутатам пройти обязательное обследование на коронавирус. Однако его инициатива поддержки не нашла.

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