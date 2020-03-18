Владивосток, 18 марта 2020, 10:24 — REGNUM В школах Владивостока прошёл опрос на наличие у детей гаджетов, которые могут позволить принимать участие в дистанционном обучении, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.
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В администрации Владивостока отметили, что мероприятие это плановое, а закрывать школы не планируется. Также в мэрии отметили, что во время весенних каникул в школах будут продезинфицированы все помещения. Кроме того, в образовательных учреждениях запланировано усиление санитарно-эпидемиологических мероприятий, школам и детским садам предписано создать запас дезинфекционных средств.
«Пока переводить школы на удаленку не планируется. С понедельника начинаются весенние каникулы», — рассказали в мэрии.
Как сообщало ИА REGNUM, власти Приамурья в настоящее время не планируют переход школ на дистанционное обучение.