Якутск, , 10:20 — REGNUM Авиакомпания «Якутия» с 17 марта приостановила перевозку собак и кошек на всех рейсах из Якутска, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе авиаперевозчика.

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На 60 дней с 17 марта нельзя будет брать на борт домашних питомцев, ограничения связаны с исполнением указа главы Якутия Айсена Николаева, в котором говорится об установленном карантине по бешенству животных.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутске был введён карантин по бешенству животных, введены ограничительные и противоэпидемические меры.