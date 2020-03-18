Тегеран, , 10:10 — REGNUM После распространения вспышки коронавируса в Иране лидер Исламской революции аятолла Сейед Али Хаменеи призвал жителей страны избегать ненужных поездок. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 17 марта.

Он призвал иранскую нацию следовать инструкциям, изданным чиновниками из министерства здравоохранения Исламской Республики, чтобы успешно бороться и в конечном итоге победить смертельный вирус.

По состоянию на 17 марта число погибших от вспышки коронавируса, официально известного как COVID-19, в Иране возросло до 988 человек с 16 169 подтвержденными случаями заболевания.

Официальный представитель министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур сообщил, что за последние 24 часа еще 1178 случаев заболевания дали положительный результат на вирус, увеличив общее число инфекций в Иране до 16 169. Он также подчеркнул, что единственный способ победить вспышку болезни — это оставаться дома и избегать ненужных поездок.