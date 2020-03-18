Найроби, , 10:05 — REGNUM Президент Кении Ухуру Кеньятта объявил субботу, 21 марта, днем молитв против пандемии коронавируса. Об этом сообщается на официальной странице правительства Кении в Твиттере.

В соответствии с заявлением, в этот день президент призвал всех граждан страны выделить время для молитвы, в которой они будут просить об окончании пандемии коронавируса.

«Мы всегда признавали, что мы ничто без нашего Бога. И со временем мы узнали, что обращение к Богу в такие времена дает нам не только утешение, но и надежду и силу преодолеть даже те проблемы, которые для нас, людей, могут показаться непреодолимыми», — заявил Кеньятта, добавив, что из-за ограничений на проведение общественных мероприятий в день молитвы каждый должен молиться у себя дома.

Кроме того, президент отметил, что в стране делается все возможное, чтобы предотвратить распространение вируса, подчеркнув, однако, что в сложившейся ситуации жители должны больше молиться.

Напомним, что во вторник, 17 марта, в Кении подтвердили четвертый случай заражения коронавирусом.

Министр здравоохранения Кении Мутахи Кагве сообщил журналистам, что с момента постановки диагноза первому пациенту с COVID-19 в Кении в пятницу, 13 марта, анализы были взяты у более 100 человек, которые могли контактировать с заболевшим.

Он сказал, что к настоящему времени у 71 человек — отрицательный результат, а еще 36 человек продолжают находиться под наблюдением врачей в ожидании результатов.