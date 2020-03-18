Москва, , 10:02 — REGNUM Президент России Владимир Путин принял верное решение относительно дня голосования по поправкам в Конституцию РФ (22 апреля), заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя решение главы государства.

«Малое количество заболевших коронавирусом не должно останавливать конституционный процесс в стране.

С другой стороны, Путин допустил, что если ситуация обострится, то дату перенесут, но в целом процесс сохраняет логику.

С моей точки зрения — это выверенное решение. Уверенность власти носит терапевтический характер.

Это те самые хорошие новости на фоне провокаций и информационной работы противников России, как внутренних, так и внешних», — высказал своё мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, днём общероссийского голосования по изменениям в Конституции назначено 22 апреля 2020 года в соответствии с указом президента России Владимира Путина.

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