Москва, 18 марта 2020, 10:02 — REGNUM Президент России Владимир Путин принял верное решение относительно дня голосования по поправкам в Конституцию РФ (22 апреля), заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя решение главы государства.
Как сообщало ИА REGNUM, днём общероссийского голосования по изменениям в Конституции назначено 22 апреля 2020 года в соответствии с указом президента России Владимира Путина.
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