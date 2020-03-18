Барнаул, , 09:56 — REGNUM По поводу смерти писателя и политического деятеля Эдуарда Лимонова в своём телеграммной-канале высказался алтайский журналист Михаил Беднаржевский. Он напомнил, что погибший от онкологического заболевания российский деятель любил Барнаул, а в 2001 году он был задержан в районе села Банное:

«У него была великая эпоха. Умер Эдуард Лимонов. Однажды он написал: «Я люблю Барнаул, этот красивый южносибирский город, где дома окрашены в красновато розовые тона. И несет через город свои воды могучая река Обь. В Барнауле живут замечательные люди!». В его биографии есть эпизод, связанный с Алтаем. Весной 2001 года Лимонова задержали в районе села Банное. Затем был следственный изолятор, тюрьма и условно-досрочное освобождение. Впрочем, о тех событиях пусть говорят (или молчат) очевидцы.

В «Книге мёртвых» он описал своих друзей и знакомых — тех, кого уже нет на этом свете: «Их ждали поминки: самое приятное в церемонии смерти, языческий обряд алкоголизации и насыщения скорбящих». Теперь он сам присоединился к героям своей книги. Как писатель Лимонов был плодовит — оставил множество романов, повестей, рассказов, стихотворений и публицистики. Кажется, нам снова есть что читать».

Как уже сообщало ИА REGNUM, писатель, поэт, публицист, политический деятель, председатель одноимённых партии и коалиции «Другая Россия» Эдуард Лимонов скончался в возрасте 77 лет от онкологического заболевания. Эдуард Вениаминович Лимонов длительное время был автором ИА REGNUM. Его похороны будут закрытыми от широкой общественности и прессы, сообщили в пресс-службе «Другой России.

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