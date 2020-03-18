Ташкент, , 09:54 — REGNUM Число случаев заражения коронавирусом в Узбекистане достигло 13. Об этом 18 марта сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Ранее сообщалось об 11 случаях заражения. Медики нашли инфекцию у гражданина Узбекистана, прибывшего из Стамбула, а также женщины, прилетевшей из Лондона.

Оба пациента находились под строгим медицинским контролем. Отмечается, что все больные чувствуют себя удовлетворительно. Медики продолжают выполнять все процедуры в соответствии со стандартами.

Как сообщало ИА REGNUM, первый случай заражения коронавирусом был обнаружен в Узбекистане 15 марта. В этот же день власти республики объявили карантин в детских садах и учебных заведениях.

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