Якутск, , 10:02 — REGNUM Власти Якутии изыскивают все возможности по обеспечению населения средствами защиты от инфекции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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Так, уже есть договорённость с провинцией Хэйлунцзян КНР, что для Якутии изготовят большую партию масок, которую доставят в республику в течении семи дней. Оплатят маски из резервного фонда Якутии.

Также в стадии решения вопрос закупки оборудования и расходных материалов для масштабного пошива масок в частном ателье Якутска.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля жители Верхневилюйского района Якутии собрали дружественному китайскому городу Тунцзяну в провинции Хэйлунцзян 10 тыс. масок. Это был благотворительный жест, на который сагитировал глава республики Айсен Николаев. Сделают ли азиатские соседи ответный жест якутянам?