Париж, 18 марта 2020, 09:45 — REGNUM Руководитель главного управления здравоохранения Франции Жером Саломон предупредил о ненадлежащем использовании защитных масок, передает BFM TV.
В ежедневном отчете Жером Саломон воспользовался возможностью, чтобы обратиться к населению в отношении защитных масок.
«Не надевайте маски», — заявил он.
«Маски предназначены только для больных, для медицинского персонала», — уточнил представитель системы здравоохранения.
Жером Саломон осудил ненадлежащее использование защитных масок.
«Я вижу много масок на улицах людей, у которых нет причин их носить. Эти маски сильно изношены, им не хватает средств ухода», — объясняет Жером Саломон.
Кроме того, Жером Саломон также предостерег от неправильного использования перчаток.
«Когда вы носите перчатки, у вас может быть вирус на перчатках, а затем вы касаетесь своего лица, вы вступаете в контакт с людьми», — добавил он.
Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросу Elabe, большинство жителей Франции"обеспокоены» распространением коронавируса и придерживаются строгих ограничительных мер, введенных исполнительной властью.
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