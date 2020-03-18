Иваново, , 09:44 — REGNUM 40 человек остаются на карантине под домашним наблюдением медиков в Ивановской области в связи с коронавирусом, у всех анализы на опасное заболевание отрицательные, об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Ивановской области 18 марта.

В общей сложности, уточнили в пресс-службе, с 29 января до настоящего момента на карантин попали 76 человек, у 36 человек срок карантина уже истёк.

«На сегодняшний день под домашним наблюдением остаются 40 человек с разными сроками окончания карантина. Самочувствие у всех хорошее, признаки инфекционных заболеваний отсутствуют. Всем 76 гражданам проведено тестирование на наличие новой коронавирусной инфекции — результаты отрицательные», — уточнили в пресс-службе.

Кроме того, в регионе с 4 марта в обязательном порядке на наличие новой коронавирусной инфекции тестируют всех пациентов, у кого диагностирована пневмония. Тесты проведены 86 ивановцам, результаты во всех случаях отрицательные.