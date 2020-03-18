Пекин, , 09:45 — REGNUM Число заразившихся коронавирусом нового типа в Китае выросло за сутки на 13 человек, выздоровевших стало на 922 больше. Такие данные привёл 18 марта Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

В течение суток 17 марта в стране скончались 11 заболевших. Общее число инфицированных за период эпидемии составило 80,8 тыс. человек. Из них скончались 3237 человек, выздоровели 69,6 тыс.

Указано также, что из 31 китайского региона в 14 заболевших нет. В Пекине носителей вируса насчитывает 77 человек.

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