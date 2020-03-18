Северобайкальский район, Бурятия, , 09:42 — REGNUM В Северобайкальском районе Бурятии возможен сход лавин. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по республике со ссылкой на данные регионального гидрометцентра.

В связи с этим спасатели призвали туристов и местных жителей воздержаться от походов в горы в этом районе.

Напомним, на территории республики в настоящее время установилась тёплая погода, из-за чего начали разрушаться лёд на реках. В результате ранее были закрыты две ледовые переправы на реке Селенга.

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